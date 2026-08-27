Viking Line gör donation på Östersjödag

Den 27 augusti är det Östersjödagen. Viking Line är ett av företagen som uppmärksammar dagen genom att ge en donation till John Nurminens Stiftelse, pengar har samlats in via försäljning av plastkassar och en utmaning bland medarbetarna.

Nurminenstiftelsen arbetar för att minska belastningen på havet och miljöriskerna samt främja att Östersjön bevaras livskraftig för kommande generationer.

”Östersjön behöver oss alla, och därför betyder Viking Lines stöd mycket för oss. Klimatförändringen försämrar havets tillstånd, vilket gör att framgångsrika storskaliga insatser för att rädda Östersjön behövs mer än någonsin. Det är fortfarande inte för sent”, säger John Nurminens Stiftelses verkställande direktör Annamari Arrakoski-Engardt i ett pressmeddelande.

Viking Line har deltagit i firandet av Östersjödagen sedan 2020. I år ger man en donation till stiftelsen som man samlat in genom att sälja plastkassar ombord.

”Potten har också vuxit tack vare rederiets medarbetare, som antog utmaningen att cykla på motionscykel i tio dagar i sträck ombord på Viking Glory och Viking Grace.”