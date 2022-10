Åland Gallup: Var det rätt av HI att lämna regeringen? Nyheter

Hållbart initiativ lämnade regeringssamarbetet i onsdags, vilket Nya Åland kunde avslöja på tisdagskvällen. Orsaken uppges vara bristen på ett tydligt löfte om att klimatlagen ska avancera tillräckligt snabbt. Vad tycker du om Hållbart initiativs beslut? Är det rätt? Eller fel? Tyck till i Åland Gallup!

Efter att landskapsregeringen begärt undantag för en del av sjöfarten gällande kravet att ingå i systemet med utsläppsrätter krävde Hållbart initiativ (HI) att det beslutet kompenseras med ett löfte från lantrådet om att den åländska klimatlagen ska avancera i sådan takt att den hinner behandlas i lagtinget den här mandatperioden. HI och lantrådet träffades och diskuterade saken i tisdags. Efteråt meddelade Alfons Röblom, talesperson för HI, att man inte var nöjd med lantrådets besked, eftersom det inte innehöll något konkret löfte. HI:s ledning kallade samman politikrådet som är det organ i partiet som fattar beslut om viktiga frågor. Rådet bestämde sig enhälligt för att lämna regeringen, vilket Nya Åland avslöjade samma kväll. Alfons Röblom och lagtingsledamot Simon Holmström bekräftade uppgifterna på en presskonferens på onsdagsförmiddagen.

– Beslutet blev att HI lämnar regeringen, men det var inget lätt beslut att fatta. Helst hade vi fortsatt jobba hårt för en progressiv politik och för ett mer hållbart samhälle på alla politikområde, sade Alfons Röblom på presskonferensen.

Efteråt kommenterade lantrådet Veronica Thörnroos (C) att hon var förvånad över beslutet.

En följd av HI:s beslut är att regeringen nu består av Centern, med nio mandat och Moderaterna samt Obunden samling, som båda har fyra mandat var. Centern får alltså inte majoritet i lagtinget utan både obundna och moderaterna. Wille Valve, partiordförande för MSÅ kommenterade att ”förutsättningarna inte försämrats” och att regeringen nu är ”renodlat borgerlig”. Obunden samlings ordförande Bert Häggblom uttryckte förvåning över beslutet och menade att den som vill påverka bör sitta i regeringen om den har möjlighet.

Som vanligt ställs också frågan om vem man skulle rösta på om det var val i dag.

