Tre tjänster försvinner från landskapet

Ålands landskapsregering gör organisationsförändringar inom HR, pensionshantering samt jämställdhets- och likabehandlingsfrågor, skriver landskapet i ett utskick. Det har sin grund i en utredning från 2024 om en förstärkt och samlad HR-funktion.

Det här innebär att personal- och avtalsfrågor samlas i en ny HR-enhet under regeringskansliet, och receptionen flyttas till servicefunktionen och kommunikationsfrågorna till stabsenheten.

Förändringarna föreslås gälla från den 1 januari 2027. Frågor om jämställdhet och

samordning av likabehandling föreslås flytta till social- och miljöavdelningens allmänna byrå från den 1 oktober 2026

Överföringen av pensionshanteringen till Keva innebär att tre tjänster dras in. Två upphör genom pensionsavgångar och den tredje erbjuds förflyttning till servicecentret.