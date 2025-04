Tre döda i Uppsalaskjutning Nyheter

Tre personer uppges ha dött efter en skottlossning i centrala Uppsala på tisdagseftermiddagen. Det rapporterar flera svenska medier. En person ska ha setts fly platsen på en elsparkcykel strax efteråt, enligt uppgifter till Expressen.

Polisen har inlett en så kallad särskild händelse och extra patruller har kallats in från närliggande Enköping. Sent på eftermiddagen pågick en stor polisinsats med helikopter och hundpatruller. Boende innanför avspärrningarna inrymdes och fick därmed inte lämna sina hem under tiden som insatsen pågår, skriver Upsala Nya Tidning.

Vittnet som har pratat med Aftonbladet berättar om att flera skott ska ha avlossats efter varandra. Enligt vittnesuppgifter har dådet skett i anslutning till en frisersalong på Vaksala Torg.

I skrivande stund är det oklart om någon har gripits för dådet och hur det totala skadeläget ser ut.

Händelsen utreds som mord.