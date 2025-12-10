Foto: Jonas EdsvikFr v målsägandebiträdet och åklagaren Lars-Erik Styrström, ledande landskapsåklagare Henrik Lindeman och intressebevakaren Simon Roos på väg in till tingsrättens Sal 1. Mordet i Lumparland: Stor grymhet och sinnesförvirring när dådet skedde Nyheter 16:45 onsdag, 10 december, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Mordrättegången inledd – den åtalade nekar till brott Mordrättegång på onsdag Lumparlands kommundirektör: ”Vi går back mellan 50 000 och 70 000 euro varje månad”