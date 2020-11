Uppdaterad covid-handlingsplan för Åland- inget undantagstillstånd i Finland just nu Nyheter

Tillställningar och offentliga sammankomster inomhus och utomhus förbjuds även i utgångsfasen. Det beslutades i dag när landskapsregeringen antog den reviderade handlingsplanen för hantering av covid-19-pandemin på Åland.

– I praktiken är den enda konsekvensen av förändringen att en arrangör av en offentlig tillställning eller allmän sammankomst med över 50 personer även i epidemins utgångsnivå är tvungen enligt smittskyddslagen att följa undervisnings- och kulturministeriets samt THL:s anvisningar i stället för att detta är en rekommendation av landskapsregeringen, skriver landskapsläkare Knut Lönnroth.

Det finns också en rekommendation om munskydd för alla över 15 år i kollektivtrafik under accelerationsfasen, oavsett om det finns konstaterad samhällssmitta eller inte.

Enligt handlingsplanen kan dock tillställningar med över 50 personer ordnas under förutsättning att säkerheten kan garanteras genom att följa THL:s och undervisnings- och kulturministeriets anvisningar.

Utgångsfasen är den fas Åland befinner sig i just nu, det har inte konstaterats samhällssmitta och incidensen är mindre än fem fall under 14 dagar. Beslutet träder i kraft 1 december.

Inget undantagstillstånd

Under riksregeringens presskonferens på torsdagsmorgonen konstaterade statsminister Sanna Marin att coronavirusläget har försämrats snabbt i landet. Hon uppmanade alla att ta rekommendationer på allvar och göra sitt yttersta för att förhindra ytterligare smittspridning.

Man har under veckan utrett möjligheterna att återinföra undantagstillstånd i landet.

– Då måste man kunna konstatera att läget inte är under kontroll under normala befogenheter. Statsrådet och republikens president kan utlysa undantagsförhållande om det behövs, men vi har inte kommit så långt än, sade statsminister Sanna Marin under en presskonferens nu på morgonen.

Men hon påminde om att läget kan försämras snabbt.

– I ett allvarligt skede är det inte bara fråga om att regeringen har möjlighet att ta i bruk undantagslag, det är vår plikt.

Text: Heidi Hendersson/Carin Karlsson