Tillspetsat i frågestund om anonyma artiklar

Anders Holmberg (MSÅ) ifrågasatte ministrars delningar av Ålands sjöfarts anonyma artiklar som hyllat det nya upplägget för skärgårdstrafiken under lagtingets frågestund på måndagen. Han jämför delningarna med anonyma sociala medierkonton i den svenska politiken.

Lantrådet Katrin Sjögren (Lib) förnekar att regeringen känt till att artiklarna skrivits av talman Jörgen Pettersson (C), men är tydlig med att hon förespråkar transparens om vem som skriver vad. Hon säger att hon betraktar både Ålands sjöfart och en rad andra medier som välrenommerade tidningar. (eh)