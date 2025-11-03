Jörgen Pettersson omvald som talman

Ditt namn

Jörgen Pettersson (C) valdes med stark majoritet till talman under morgonens talmansval med 24 röster av 30.

Pettersson påpekade dock efter valet att röstningen mer är en överenskommelse mellan partier än att betrakta som en vinst.

– Men ja, jag är självklart glad, säger han.

Han hoppas kunna fortsätta berätta om Åland och arbeta för att Åland blir ett subjekt i samtalen internationellt.

– Jag tycker att det här är världens roligaste jobb, och jag har haft många jobb i mitt liv.

Fyra ledamöter röstade blankt, en röst förkastades och en röst gick till Petterssons partikollega Harry Jansson. Jansson var också som längst tjänstgörande i lagtinget den som fungerade som valets ordförande i den ordinarie talmannens ställe.

Också Marcus Måtar (Ob) och Pernilla Söderlund (Lib) valdes om som förste vice respektive andra vice talman, också de med klar majoritet. Måtar fick 21 röster och Söderlund 25.

Dagen fortsätter med gudstjänst i St Görans kyrka och lagtingets högtidliga öppnande klockan 13. Plenum börjar klockan 15.