Teboil riskerar vite på 313 000 euro

Teboil ab riskerar en påföljdsavgift på 313 000 euro på grund av att man inte uppfyllt distributionsskyldigheten under 2025, närmare bestämt haft tillräcklig andel förnybart drivmedel i bränslet man sålt.

Avgiftens storlek räknas ut enligt en formel som påverkas av mängden bränsle man sålt och halten av förnybart drivmedel.

Lagen kräver att andelen förnybart bränsle ska ligga på 16,5 procent, medan Teboil bara haft 9,3 procent enligt egna uppgifter under 2025.

Teboil har tidigare riskerat samma typ av böter för 2023 och 2024, men böterna för 2023 förföll eftersom landskapet då agerade för sent. (eh)