Tankbil välte i Brändö

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



En tankbil från fastlandet har vält i ett dike cirka hundra meter från Åva bykorsning i Brändö. Runt 14 kubik bränsle i form av bensin, diesel och brännolja riskerar läcka ut till följd av olyckan, berättar bybon och vittnet John Wrede.

Ingen person skadades i olyckan och inga andra fordon var inblandade. Två räddningspersonal från Mariehamn flögs in med helikopter, men hade återvänt till stan vid 13-tiden. Brändö FBK ryckte också ut till platsen.

– Nu väntar man på fordon från fastlandet för att samla upp bränslet som har läckt och för att få upp ekipaget ur diket, berättar John Wrede.

Området är säkrat av räddningstjänsten och ingen brand utbröt i samband med händelsen. Tankbilen hade inget släp och inga andra fordon var inblandade i olyckan. Enligt Wrede är vägen i fråga en nyasfalterad raksträcka och det var inte halt väglag.

– Det finns ingen bebyggelse i närheten och ingen person skadades. Så det var tur i oturen, säger John Wrede.

Bränsletransporten var på väg till Brändö Andelshandel och hade fyra kilometer kvar till leverans innan den välte. Orsaken bakom olyckan, som skedde strax efter klockan 11 i förmiddags, är ännu inte klarlagd.