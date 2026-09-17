TÅ: Chipsters redo säga upp samtliga

Chipsters vd Gustaf Salmelin säger till tidningen Åland att uppsägning av all personal på Åland är den enda återstående vägen framåt – om inte fastighetsfrågan löses innan slaktsäsongen drar i gång den 1 oktober.

– Det är en ganska absurd situation, säger han till tidningen.

Nya Åland har tidigare rapporterat om pågående samarbetsförhandlingar. Enligt Gustaf Salmelin, vd för ägarbolaget PNM Holding, är orsaken att Chipsters hyreskontrakt är för långt: man vill få ett kortare hyresavtal än den regelmässiga femårslängden från det landskapsägda fastighetsbolaget Ålands fastighets Ab.

– De har inte kommit till bordet för att börja förhandlingarna så det ger mig inget annat val än att starta samarbetsförhandlingar eftersom hyreskontraktet löper ut den sista september, sade Gustaf Salmelin den 23 augusti.

Nu rapporterar alltså tidningen Åland att Salmelin inte ser någon annan möjlighet än att säga upp all personal. Han säger dock samtidigt att han hoppas på ett en ny likvidator skyndsamt ska utses eftersom det potentiellt skulle kunna rädda situationen.

Detta därför att slaktsäsongen på Chipsters inleds den 1 oktober och pågår i tre månader. Därför skulle man gärna få till en lösning åtminstone på kort sikt.

– Jag hoppas att någon tar sitt förnuft till fånga och åtminstone ger oss ett kortsiktigt avtal, säger han till tidningen Åland.