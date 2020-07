Svenska stugägares familjer får komma hit Nyheter

Alla som äger en fastighet i Finland får nu ta emot sina familjer, det gäller också vuxna barn och barnbarn.

Gränsbevakningen uppmanar dock fortsättningsvis alla inresande från Sverige att följa karantänsrekommendationerna.

Uppdateringen av gränsrestriktionerna som började gälla under måndagen berör bland annat fastighetsägare utan finländskt medborgarskap och deras familjer.

Nu är det nämligen tillåtet för svenska stugägares familjer att besöka Åland. Det har tidigare inte varit möjligt för utländska stugägares vuxna barn, alltså barn över 18 år, att komma in i Finland.

– Det kan röra sig om flera generationer, alltså barnbarn och barnbarnsbarn, och de behöver inte vara under 18 år, säger Kim Westman, som är stationschef för Ålands sjöbevakningsstation.

Kim Westman berättar också att familjemedlemmarna får resa in i landet separat. Fastighetsägaren själv ska alltså inte behöva följa med på resan. Familjemedlemmar bör dock ha dokument med sig för att kunna bevisa sitt släktskap med personen som äger fastigheten.

Karantän rekommenderas

Alla inresande från Sverige bör befinna sig i karantänliknande förhållanden i 14 dagar.

– Karantänsrekommendationerna gäller fortfarande och det lönar sig att ta det i beaktande när man reser hit. Med andra ord bör man handla mat och förnödenheter så man klarar sig under den perioden, alternativt använda sig av tjänster som kör hem mat eller be någon bekant handla åt en under tiden, säger Kim Westman.

Många nekas

Ënligt Kim Westman har gränsbevakningen den senaste tiden främst nekat medborgare från länder som inte omfattas av restriktionerna, till exempel Tyskland, att resa in i Finland då många tar vägen via Sverige där de fortfarande gäller.

– En icke finländsk medborgare som inte är bofast här får inte resa in om personen kommer via Sverige. Då måste man ta vägen via till Baltikum.

Kim Westman hänvisar också till gränsbevakningens uppdaterade och förtydligade instruktioner på www.raja.fi/för mer information.