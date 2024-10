Svagare sommar för Viking Line Nyheter

Viking Line följer mönstret på marknaden och tappade försäljning under högsäsongen jämfört med 2023. Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 151,5 Meur (152,9 Meur).

Rörelseresultatet uppgick till 29,4 miljoner euro (35,3). Resultat före skatter uppgick till 28,4 miljoner (34,2). För året så här långt uppgår omsättningen till 370,6 iljoner m (379,2). Resultat före skatter ligger avsevärt efter fjolåret med 16,1 miljoner euro (43,7, inklusive Rosellas försäljningsvinst om 8,6 Meur).

Vd Jan Hanses skriver i sin kommentar att det tredje kvartalet utföll något sämre än motsvarande period år 2023 och där specifikt september visade en försvagning.

– Det tredje kvartalet har i vanlig ordning varit avgörande för bolagets resultat. Den försiktighet bland konsumenterna som präglade de två tidigare kvartalen har fortsatt. Den finländska ekonomin återhämtar sig långsamt med en fortsättningsvis låg inflation, men än så länge syns det inte i konsumentbeteendet. Den svaga svenska kronan har fortsatt belastat den svenska marknadens köpkraft.

I början av året blev satsningen på Gotland Alandia Cruises med Birka Gotland kostsam samtidigt som beläggningen på fartyget Birka Gotland under fram till juni inte motsvarade förväntningarna. Nu meddelar Viking Line att beläggningen har förbättrats under sommaren och förväntas bibehållas på god nivå under hösten.

Utfallet av årets första nio månader är i linje med den uppdaterade prognosen från bolagets halvårsrapport i augusti.

– Vi lyckas fortsatt kompensera kostnaderna för de utsläppsrättigheter som utgår från och med årsskiftet genom att biljettprisuttaget har nått våra målsättningar, kommenterar Jan Hanses.