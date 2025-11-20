Stor uppslutning för skärgårdstrafiken

12:38 torsdag, 20 november, 2025
    På torsdagen samlades över 100 skärgårdsbor för att uttrycka sitt missnöje med landskapsregeringens föreslagna trafikupplägg.

    – Det här är en väldigt, väldigt stark yttring. Det här visar hur viktig trafiken är för oss, säger Margaret Lundberg.

    Många hade börjat dagen med att resa med färjan kl 8 från Torsholma för att vara på plats till 12.

    Skärgårdsborna samlades utanför lagtinget med tröjor och banderoller. De mötte upp representanterna för finans-och näringsutskottet.

    – Vilket engagemang! Väldigt imponerande, sade ordförande John Holmberg (lib).

    Man fortsatte sedan in för ett hörande i auditoriet där media inte fick delta.

     

    TEXT:

    Heidi Hendersson

    heidi.hendersson@nyan.ax
