Stor uppslutning för skärgårdstrafiken

På torsdagen samlades över 100 skärgårdsbor för att uttrycka sitt missnöje med landskapsregeringens föreslagna trafikupplägg.

– Det här är en väldigt, väldigt stark yttring. Det här visar hur viktig trafiken är för oss, säger Margaret Lundberg.

Många hade börjat dagen med att resa med färjan kl 8 från Torsholma för att vara på plats till 12.

Skärgårdsborna samlades utanför lagtinget med tröjor och banderoller. De mötte upp representanterna för finans-och näringsutskottet.

– Vilket engagemang! Väldigt imponerande, sade ordförande John Holmberg (lib).

Man fortsatte sedan in för ett hörande i auditoriet där media inte fick delta.