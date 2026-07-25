Stor respons på pågående enkät om skärgårdstrafiken

Över 500 personer ha redan svarat på landskapsregeringens enkät om framtidens persontrafik i skärgården. Syftet är att se i fall det finns ett intresse för nya trafiklösningar – både bland dagens resenärer och de som sällan eller aldrig använder skärgårdstrafiken.

I slutet av juni tillsatte landskapsregeringen en grupp som skulle utreda trafiklösningar i skärgården. Undersökningen, som fortfarande pågår, görs genom en enkät för att få allmänhetens åsikter kring persontrafik i skärgården. Enkäten handlar bland annat om intresse för mindre fartyg för persontransport, vart man vill resa, när man vill resa, behov av anslutande transporter och vad som krävs för att väcka intresse för att resa med en sådan trafik. Nu har över 500 personer svarat på enkäten och nya svar kommer in dagligen, skriver Yvonne Österlund, senior ingenjör vid landskapets infrastrukturavdelning, i ett pressmeddelande.

De flesta som svarat på enkäten hittills använder skärgårdstrafiken i dag och många av de bor, arbetar eller har fritidsboende i skärgården. Projektet vill samtidigt veta om det finns ett intresse bland personer som i dag sällan eller aldrig reser med skärgårdstrafiken.

Enkäten är öppen till den 31 augusti 2026 och tar cirka 15 minuter att besvara.