Statsrådet: Så ska du göra om du observerar drönare

Statsrådet har gått ut med information om att alla avvikande drönarobservationer som anmäls till polisen utreds.

”Observationerna gäller oftast drönare som observerats i närheten av kritisk infrastruktur eller i områden där luftfart är förbjuden eller begränsad. I majoriteten av fallen visar det sig att observationerna har att göra med hobbydrönare eller med flygtrafiken”, skriver man på hemsidan.

Varningar om hot sänds ut som varningsmeddelanden och/eller befolkningsskyddslarm. Varningsmeddelanden sänds på radio och i appen 112 Suomi samt ibland också på tv. Alla varningsmeddelanden publiceras också på text-tv på sidan 112.

Också befolkningsskyddslarm kan användas för att varna om hot. Den allmänna farosignalen är en stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Varningen kan också meddelas via högtalare. När den allmänna farosignalen hörs, ska du ta skydd inomhus.

Faran över-signalen är en jämn signal som pågår i en minut. Signalen betyder att hotet eller faran är över.

Statsrådet informerar också om att man ska söka skydd inomhus om man får ett varningsmeddelande om en potentiellt farlig drönare eller om man ser eller hör en drönare som på något sätt verkar avvikande eller oroväckande (till exempel om den flyger inom ett förbjudet område eller mycket lågt).

”Det är bra att hålla sig i mitten av byggnaden och borta från fönstren. ”

Om man inte kan gå in i en byggnad, ska man söka till en så skyddad plats som möjligt.