Ska landskapet skapa ett tullhus? Säg vad du tycker i Åland gallup!

Borde landskapet gå in och skapa ett tullhus som får i uppdrag att tulla in alla varor? Förslaget har lyfts i flera valprogram, men vad tycker du?

Åtminstone Moderaterna och Hållbart initiativ har i sina valprogram lyft fram att landskapet borde vidta åtgärder för att lindra problemen som skattegränsen ställer till med företagare och vanliga ålänningar.

Moderaterna lyfter, som ett alternativ, att landskapet kunde ge Åland Post i uppdrag att skapa ett tullhus.

– Men vi är inte fastlåsta vid att det måste vara Åland Post. Om näringslivet har andra förslag på en aktör så är vi beredda att lyssna, men vi vill ta initiativ för att hantera det, säger Wille Valve, ordförande för Moderaterna.

Uppdraget skulle vara att aktören hanterar intullningen av alla varor. Hur stor kostnad det kan handla om vet han inte.

– Uppstartkostnaden skulle bli hög, men driftskostnaden något lägre.

På Moderaternas presentation av kandidater nyligen nämndes summan 20–30 miljoner euro, men enligt Wille Valve är den summan gripen ur luften.

– Det är säkert i miljonstorlek, men vi vet inte. Det är en sak vi vill utreda. Men något måste vi göra, det måste gå att vara vara företagare och ålänning, säger Wille Valve.

Inte heller Hållbart initiativ har några klara planer för hur man kunde göra, men förslaget finns i partiets valprogram.

– Tullhusidén är en tanke om att samhället ska vara med och ta ansvar. Vad det innebär, om man tillför medel för att anställa folk som hjälper till, eller om man utvecklar system där tekniken ska vara behjälplig, det vet vi inte, säger Alfons Röblom, talesperson för HI.

Han tycker att Åland Post kan vara lämpliga att hitta ett bra system.

– Man måste vara kreativ när nöden kräver och Åland Post kan vara med och hitta smarta lösningar, säger han.

Både Wille Valve och Alfons Röblom tycker att diskussionen med Helsingfors oavsett måste fortsätta. Moderaterna hoppas mycket på skrivningen i regeringen Orpos regeringsprogram där effekterna av skattegränsen ska kartläggas.

Med det här som bakgrund frågar Nya Åland: Tycker du att landskapet ska satsa skattemedel på ett tullhus som ska sköta intullningen av alla varor? Alternativen är ja, nej och kan inte ta ställning.

Obunden samling ställer en fråga i gallupen om landskapets planer om att tillåta en vindkraftpark i havet norr om Åland.

Åländsk demokrati ställer också en fråga i gallupen, om biblioteken ska ordna sagostunder med dragqueens för barn som en del av sin verksamhet.

Precis som vanligt får alla deltagare ta ställning till vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag. I augusti minskade antalet osäkra väljare rätt rejält, vilket gav en skjuts för Centern och Moderaterna, men Liberalerna var fortfarande största parti med ett understöd på 24 procent.

För att delta i Åland Gallup behövs ett Facebook-konto, men alla svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

Så här deltar du i Åland Gallup

Man hittar gallupen via den klickbara länken här i artikeln, i den digitala tidningen eller genom Åland Gallups Facebooksida.

På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter.

Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.