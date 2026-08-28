Sju får gå från Paf

Omställningsförhandlingarna som inleddes i mitten av augusti på Paf har nu avslutats. Det meddelar företaget i ett pressmeddelande.

Förhandlingarna omfattade tjänster inom enheterna för spelutveckling, den operationella spelverksamheten online och kundtjänsten.

”Resultatet är att omplacering hittats för två medarbetare, medan sju medarbetare lämnar Paf. Ingen av dem som slutar har blivit uppsagda, samtliga lösningar har tagits fram i samförstånd och är frivilliga”, skriver man i pressmeddelandet.

Bakgrunden till förhandlingarna är förändrade förutsättningar i verksamheten som en följd av nya arbetsmetoder, tekniska lösningar och förändrade prioriteringar.

– Sådana här beslut är aldrig enkla. Vi har stor respekt för de medarbetare som nu lämnar Paf. De har spelat en viktig roll i bolagets utveckling, säger Pafs VD Christer Fahlstedt.