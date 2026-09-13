Foto: Jonas EdsvikMats Löfström säger att riksdagens kommunikationsutskott är helt enigt om att de branscher som betalar utsläppsrätter även ska få tillbaka pengarna, men det finns vitt skilda åsikter bland både politiker och ministerier i frågan. Löfström om inkomsterna från utsläppshandeln: ”Sjöfarten har inte sett röken av pengarna” Nyheter 15:00 söndag, 13 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Inga utsläppsrätter krävs för skärgårdsfärjor – ännu EU-kommissionens förslag: Michael Sars ska betala för sina utsläpp Risberg gör om i Viking-ledning – tre lämnar ledningsgruppen