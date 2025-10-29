Foto: Jonas EdsvikJan Hanses, avgående vd och styrelsemedlem i Viking Line, menar att ett hamnbyte för Eckerölinjen vore välkommet. Förslaget från Viking Lines avgående vd Jan Hanses: Ersätt Grisslehamn med Kapellskär Nyheter 08:02 onsdag, 29 oktober, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Eckerös koncernchef: ”Vi stannar i Grisslehamn för alltid” Nu byter Viking Line ledarskap: ”Finns ett behov av ett starkare resultat” Viking Line: Trög start på sommaren – men det blev bättre