Segelbåt bogserades till hamn

Sjöräddningens Svante G bogserade en större segelbåt till Mariehamn som hade fått problem och behövde ta sig till hamn. Det skriver Ålands sjöräddningssällskap på sin hemsida under torsdagsförmiddagen. Segelbåten ska nu lyftas upp för att felsökas, meddelar Sjöräddningen.

Sjöräddningen assisterade i går kväll en båt väster om Eckerö som fick motorstopp. På grund av djupet kunde besättningen inte ankra och säkra båten så Rescue West bogserade in båten och lyckades dessutom få igång maskinen igen.

Ytterligare två uppdrag rapporteras om. Det ena var en båt med motorproblem i närheten av Lumparn som Harry S bogserade till hamn och Stormskär bogserade en båt med motorstopp norr om Föglö.

10.50. Texten uppdaterades med de två sistnämnda uppdragen.