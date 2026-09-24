Saltviks kommundirektör säger upp sig

Saltviks kommundirektör Ewa Danielsson anhåller om uppsägning från sin tjänst från och med mars nästa år.

”Ibland kommer man till olika vägskäl i livet och tio år är en rätt lång tid i denna position”, säger hon i ett pressmeddelande.

Danielsson har suttit på posten i närmare tio år och aviserar att hon lämnar tjänsten den 15 mars 2027.

Uppsägningen behandlas av kommunstyrelsen måndagen den 28 september, men det slutliga beslutet om beviljande av uppsägning fattas av kommunfullmäktige i november. Kommundirektören arbetar några veckor in i oktober innan hon går på ledigt fram till uppsägningen.

I ett pressmeddelande meddelar kommunen att man inleder rekrytering så ”snart som möjligt”. Under kommundirektörens ledighet fungerar kanslisekreteraren som kommundirektörens ersättare eller tills en nyrekrytering är genomförd.