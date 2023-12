Såhär lyder lantrådet Katrin Sjögrens försäkran Nyheter

Katrin Sjögren (Lib) valdes som känt till Ålands nya lantråd i går.

Genast efter omröstningen samlades det nyvalda lantrådet tillsammans med vice talman Liz Mattsson (C), lagtingsdirektör Susanne Eriksson, landshövding Marine Holm-Johansson och de sex tilltänkta ministrarna: Annika Hambrudd (C), Ingrid Zetterman (Lib), Mats Perämaa (Lib), Jesper Josefsson (C), Camilla Gunell (S) och Arsim Zekaj (S) i talmanskonferensen. Vice talman Liz Mattsson utnämnde ministrarna enligt Katrin Sjögrens förslag.

Därefter gick hela gruppen över till landskapsregeringens plenumsal där lantrådet, vice lantrådet och alla ministrar i tur och ordning avgav en försäkran till landskapsregeringens högsta tjänsteman, John Eriksson, om att de ska följa självstyrelselagen och grundlagen i sitt uppdrag.

Här nedan kan du höra hur försäkran låter: