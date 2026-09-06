Foto: Jonas EdsvikÅsikterna var många kring vad man borde göra med Zeipelshuset. Men en sak var alla (utom Nyans funkisfrälsta reporter) överens om: vacker är den inte. Röster på stan om Zeipels: Riv rubbet och bygg nytt Nyheter 11:24 söndag, 6 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Ömsens vd om centrumprojektet: Oerhört svårt att få medinvesterare Förlängd gågata i stan kritiseras – svåråtkomlig för rörelsehindrad Svensk centrumexpert på Mariehamnsbesök: Trenden kan ha vänt – fler vill in till centrum