Foto: Joakim Holmström–?Under mina 20 år här har jag inte sett något liknande så här sent på hösten. Vår långtidsuppföljning visar heller inte att något liknande skulle ha ägt rum tidigare, säger Tony Cederberg vid Husö biologiska station., Rekordlång algsäsong på Åland – kraftiga blomningar ännu i oktober Nyheter 06:54 onsdag, 5 november, 2025 DELA Facebook Ditt namn Din e-post Ämne Ditt meddelande (valfritt) Mer läsning Ny trend syns på Åland: Miljökampen förenar forskare och konstnärer Konstnärer och forskare bjuder till storsamling kring Östersjön Livsviktiga, vackra alger hyllas i Ålands museum