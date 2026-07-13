Redares sonson vill rädda Birger Jarl

Birger Jarl, det kulturminnesmärkt fartyg som tidigare trafikerade mellan Stockholm och Mariehamn, riskerar att sjunka om inte åtgärder vidtas. Rikard Högberg, sonson till redaren Emmanuel Högberg som byggde fartyget, vill nu rädda båten och omvandla den till ett flytande hotell i Stockholm.

Rikard Högberg från Stockholm, som är sonson till redaren Emanuel Högberg som byggde Birger Jarl (eller Baltic Star som den även kallas) besökte under helgen Åland och passade på att berätta om räddningsprojektet för fartyget.

– Min farfar byggde den här båten 1953 på Finnboda Varv i Stockholm, som han och hans bror Erik ägde. Det här var ett av elitfartygen som gick mellan Stockholm, Helsingfors, Åbo och blev sedan Ånedin-linjen, säger Rikard Högberg.

Mellan 1979 och 2013 trafikerade fartyget rutten Stockholm–Mariehamn. Fartyget var en välbekant syn i Mariehamns Västerhamn. 2013 lades rutten ner på grund av bristande lönsamhet och fartyget gjordes om till ett vandrarhem och placerades vid kaj i Stockholm.

Omtalat fartyg

Båtens nuvarande ägare har länge varit i hetluften i Sverige och vill nu bli av med båten så fort som möjligt.

– Den har varit väldigt omtalad på grund av ägaren Leif-Ivan Karlsson, det är många skriverier runt honom. Han uppfyllde inte alla myndigheternas krav, så han fick lämna Stockholm. Båten hamnade först i Sundsvall och sedan i Lunde hamn och där blev den stående och rostar, säger Högberg.

Nu försöker de dra igång räddningsprojektet, som är i startfasen.

– Det absolut bästa för båten och för omgivningen är att den kommer tillbaka och blir hotellbåt i Stockholm igen, men det är en lång marsch med Transportstyrelsen, Stockholms hamnar och Byggnadsnämnden och så vidare.

Risk att fartyget sjunker

Utan åtgärder riskerar fartyget att i värsta fall sjunka.

– Men vi hoppas att det här ska gå vägen för det finns egentligen ingen annan lösning, det går inte att skrota den för då kan det spridas asbest, säger han.

Högberg, som tidigare varit vd och ansvarig utgivare för Dagens Industri i Ryssland, är även asbestomvandlingsforskare och vet hur han ska ta sig an det.

– Vi är nu ute och söker sponsorer för att få ihop till de här ultraljudsundersökningarna och sen så är det försäkringar och bogseringstillstånd, så vi är i full gång. Vi har också varit i kontakt med hotelloperatörer i Kina och USA.

Framför allt vill Högberg bevara fartyget då det är en kulturminnesmärkt båt.

– Det här är det sista skeppet som finns kvar av den här typen när det gäller den omfattande och mycket viktiga Finlandstrafiken, och den kulturmärktes av Sjöhistoriska museet år 2010.