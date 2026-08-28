Prideflagga förstörd vid Högskolan – ”Ser mycket allvarligt” på händelsen

Högskolan på Åland meddelar i ett pressmeddelande på fredagen att en Prideflagga har förstörts på skolans område.

”Under onsdag kväll den 26 augusti 2026 utsattes Högskolan på Åland för skadegörelse då den Prideflagga som hissats utanför Högskolan Norra på Neptunigatan 17 i samband med Prideveckan förstördes.”

I pressmeddelandet skriver man att man ”ser mycket allvarligt på det inträffade och har nolltolerans mot all form av diskriminering, hatbrott och trakasserier.”

– Vårt lärosäte vilar på grundläggande demokratiska värderingar och principen om alla människors lika värde. Vår högskola ska vara en trygg och välkomnande miljö för alla studerande, medarbetare och besökare, säger rektor Matias Waller i pressutskicket.