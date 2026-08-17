Foto: Jonas EdsvikPresidenten träffade Ålands politiska ledning på Kallas skärgård. Presskonferens med Alexander Stubb: Radion sänder live Nyheter 13:36 måndag, 17 augusti, 2026 DELA Facebook Här kan ni lyssna och se på president Alexander Stubbs presskonferens som Ålands radio sänder. LÄS OCKSÅPresident Stubb besöker Vårdö – fick blommor och teckningar av dagisbarnSläktträff för Stubb på Vårdö TEXT: William Stenius william.stenius@nyan.ax Hittat ett fel i texten? Hör av dig här. Tillbaka till startsidan Tipsa Nyan Mer läsning Idrottare från 28 länder på Swimrun På återseende! Presidenten träffade Vårdöborna: ”Jag älskar skärgården”