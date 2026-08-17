Presskonferens med Alexander Stubb: Radion sänder live

13:36 måndag, 17 augusti, 2026
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Här kan ni lyssna och se på president Alexander Stubbs presskonferens som Ålands radio sänder.

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TEXT:

William Stenius

william.stenius@nyan.ax
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