Idrottare från 28 länder på Swimrun

På lördagen hölls Swimrun 2026 i två klasser, Åland Sprint och Åland World Series. Nya Åland besöker tävlingen i Käringsund, där det är spänning i luften inför starten.

När Nya Åland besöker Käringsund Resort i Eckerö på lördagen är stranden full av förväntansfulla och nervösa idrottare som ska delta i Swimrun Åland Sprint. Tävlingen hålls av ÖTILLÖ och bjuder in folk från hela världen att delta. I klassen Åland Sprint är sträckan totalt 15 290 meter, med 11 650 meter löpning och 3 640 meter simning. Den tuffare klassen Åland World Series gick av stapeln redan sju på morgonen från Geta, och är totalt 46 540 meter, 36 570 meter löpning och 9 960 meter simning.

Tillbaka efter skada

Bland deltagarna som ska tävla i Åland Sprint hittar vi åländska Klara Sundelin. Hon tävlar med sin syster Johanna Sundelin under lagnamnet Team Playmobil.

– Jag och min syster har varit med sedan tävlingen startade i Eckerö, så det här är åttonde eller nionde året vi är med, säger Klara Sundelin.

Inför starten är hon väldigt nervös på grund av en incident från ifjol.

– Förra året hände det en olycka. Vi var tvungna att avbryta för att jag föll och bröt av några tänder och fick en ansiktsskada när vi nästan var i mål. Därför är målet i år att ta sig runt.

Känns det tufft att vara med igen efter det?

– Vi var ute i början av juni och gjorde ÖTILLÖ och då fick vi pallplats, vi kom trea. Vi deltog eftersom jag var rädd efter det här fallet, så det känns helt okej nu.

Fjärilar i magen

Precis innan starten möts vi av Patric Tengblad och Agnese Signorelli från Stockholm. De går under lagnamnet Team Envol då de är med i en Swimrun klubb hemma i Sverige. De är för första gången med i tävlingen på just Åland, men har gjort Swimrun tidigare.

– Vi har tävlat tidigare, men inför i dag är det lite fjärilar i magen. Det är många duktiga här, säger Tengblad.

Under tidigare år har de satsat på längre sträckor, men håller sig nu på en något lugnare nivå.

– Nuförtiden håller vi det enkelt, vi är ju äldre nu, säger Tengblad med ett skratt.

Internationell kamratskap

Vid mållinjen står Kaj Kunnas, som är helgens sportkommentator. Han berättar att förutsättningarna för dagen är ideala.

– Det är perfekt väder, ingen vind, lämplig värme och en tysk kom fram och sa att det var så bra kamratskap. Hela världen är på plats, säger han och fortsätter:

– Många tycker det här är den tuffaste tävlingen. Någon lokal sa att när man kommer till Åland ska det inte vara för lätt.

På lördagens tävling var det deltagare från 28 länder, däribland från Algeriet, Guatemala och USA.

– Allt som allt är det 400 deltagare. De som är med i World Series fördes till Geta fem på morgonen. Men två damer behövde avbryta och plockas upp för att det var för kallt, säger Kunnas.

Han berättar även att det går en andra start i klassen Åland Sprint eftersom ett helt företag på 65 personer från hela Norden gör loppet tillsammans.

– De gör alla sin första tävling, det är väldigt tappert. Jag hade inte själv vågat, säger Kunnas.

Fransk dominans

Ynka 20 minuter efter att Åland Sprint klassen körde igång, korsade vinnarna från Åland World Series mållinjen med en tid på 5 timmar och 56 minuter.

Vinnarduon bestod av fransmännen Tom Ralite och Alexis Charrier med lagnamnet Team Sinebrychoff Porter. Duon har aldrig tävlat med varandra förut, men har varit vänner länge.

– Om man tävlar med någon man tycker om blir allt lättare. Vi föll och skrattade tillsammans, säger Alexis Charrier till Kaj Kunnas vid mållinjen.