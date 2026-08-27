Påvals stöder Ekström som Lib-ledare

– Jag ställer mig bakom Anders Ekström som ordförandekandidat, men jag ställer mig till förfogande för vice ordförandeposten, säger Simon Påvals.Det betyder att det i den liberala lagtingsgruppen bara finns Anders Ekström som är intresserad av att leda Ålands största parti Liberalerna.

Liberalerna höll sommarmöte på onsdagskvällen och då berättade Simon Påvals för medlemmarna om hur han resonerar – och att han är en av dem som nominerat Anders Ekström till posten som ordförande.

– Jag ställer mig till förfogande som vice och jobbar gärna ihop med Anders Ekström, leda en valkampanj och partiet tillsammans med honom, säger han till Nya Åland.

Tidigare har den övriga liberala lagtingsgruppen, en efter en, sagt att man inte är intresserad av ordförandeposten. Inte heller någon annan liberal har öppet visat ambition att ställa upp i ordförandevalet.

Hur har du resonerat när du kommit till beslutet att inte ställa upp för ordförandeposten?

– Jag tycker det är viktigaste att liberala partiet enas kring grundideologin. Alla liberala partier har en falang som är marknadsliberal och en socialliberal, men jag tycker uppdelningen är obsolet. Jag tycker det vikigaste är att samlas kring den liberala grundideologin och tänka utveckling, vart vi vill komma och vart vi vill föra Åland. Sommarmötet i går visade att det finns en bra grund för det.

Dessutom:

– Det finns ett starkt stöd för Anders Ekström och han kan föra en hård debatt. Det kommer krävas att man ger svar på tal.

Simon Påvals återfinns på det socialliberala fältet medan Anders Ekström, med bakgrund i näringslivet, är marknadsliberal.

– Om jag skulle ställa upp, då ska partiet välja linje. Jag tycker inte vi behöver tänka så i det här valet, utan att vi ska hitta en gemensam väg framåt.

Ser du någon brist i att Liberalerna, som i sin politik ofta pratar om att man vill utveckla demokratin, och dessutom är Ålands största parti med en klar vision att leda Åland, inte har fler kandidater till ordförandeposten? Att det inte blir ett val?

– Egentligen inte. Alla har möjligt att nominera och den möjligheten finns ännu. Och det finns flera med intresse för vice ordförandeposten, så där blir det ett val. Jag tycker det är en styrka att vi tidigt kan inse att vi kan enas bakom en kandidat. En stark kandidat kan föra partiet framåt. Jag uppmanar alla att nominera och det är klart det är bra om vi kan hålla ett val.

Han fortsätter:

– Jag gick hem från mötet i går med en bra känsla, vi var många där och känslan var att vi har en bra väg framåt tillsammans. Höger-vänster-indelningen används ofta av andra om liberala partier, medan vi själva sällan är in på den skalan, utan vi pratar om vem som vill prata utveckling och vem som vill bromsa. GAL-TAN-skalan är viktigare för oss och mer relevant. Den liberala grundideologin finns där hos alla och sedan har vi olika bakgrunder, vissa är från näringslivet och andra från de sociala frågorna och i går möttes vi.

Vice-ordförandeposten intresserar

Tony Asumaa, ordförande för valberedningen, konstaterar att det finns fler intresserade av vice ordförandeposten, men att det hittills bara är Anders Ekström som är intresserad av ordförandeposten.

Partiets medlemmar har ändå ännu tid på sig att nominera kandidater fram till den 6 september.

Partiet kommer välja ordförande, två vice ordförande samt övriga styrelsemedlemmar i slutet av oktober.

– Innan dess ska vi ha två tillfällen för medlemmarna att tenta kandidaterna. Vi vill bygga ett bra lag, säger Tony Asumaa.

Partiets ambition är att leda Åland efter nästa val.

– Alla inser vad uppdraget är, det är inte bara en position utan på riktigt krävande att leda Ålands största parti och vad det kan leda till i förlängningen med andra poster. Man måste vara beredd att axla rollen som eventuellt lantråd, säger Tony Asumaa.

GAL-TAN-skalan är ett alternativ till höger-vänster-skalan som delar in väljare i sociala och kulturella värderingar i stället för att kretsa kring fördelningspolitik. GAL står för grön, alternativ, libertär, medan TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk.