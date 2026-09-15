Foto: Linus GrönvallDrönare, mörker- eller termiskt sikte samt ersättning för skadade hundar, det skulle hjälpa jägarna i jakten på vargar, enligt Veronica Thörnroos (PÅ). Vargen på bilden fångades av en viltkamera på Enklinge i våras. PÅ: Drönare och hundpeng skulle hjälpa vargjakten Nyheter 10:48 tisdag, 15 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Lindén och Thörnroos kom oanmälda till ÅHS – visades på dörren Kaffeklubb och tystnadskultur – hård kritik mot bärkraftsarbetet Polisen ser allvarligt på dörrattacken mot Veronica Thörnroos hem