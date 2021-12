Över 70 nya fall – incidensen väntas stiga över 500 Nyheter

Under torsdagen hade ÅHS vid 16.30-tiden konstaterat över 70 nya fall av covid-19, men talet förväntas ännu stiga. Incidensen just nu ligger på knappt under 500, men den förväntas stiga långt över 500 innan veckan är slut. Det här kom fram under torsdagens presskonferens.

Lantrådet Veroncia Thrönroos (C) konstaterade att situationen förändrats drastiskt och redogjorde för en rad olika beslut som man fattat. Det handlar om rekommendation om munskydd, distansarbete, förbud mot offentliga tillställningar och rekommendationer om att inte hålla stora privata sammankomster. Landskapsregeringen har önskat att Finlands regering stänger Ålands restauranger, men det beslutet är ännu inte fattat.

Gällande antalet fall meddelade Jeanette Pajunen, sjukvårdsdirektör, att ÅHS ännu ska göra två körningar av prover under torsdagen och att det sannolikt höjer antalet fall. Vid 16.30-tiden hade tre av fem körningar gjorts.

En person vårdas på sjukhus på grund av covid-19, men sjukhuset är annars högt belastat och testning och smittspårning är väldigt högt belastade. Jeanette Pajunen uppmanade att alla med symtom ska ta kontakt för att se om man är aktuell för provtagning.