Ökad risk för fågelinfluensa – undvik kontakt med döda djur

Livsmedelsverket i Finland varnar för att fågelinfluensaviruset H5N1 sprids bland vilda fåglar i landet, då flera fall av viruset har konstaterats i år än tidigare år.

– Viruset kan ta sig in i människokroppen via kontaktsmitta, till exempel till munnen eller ögonen via händer som kontaminerats efter att ha vidrört ett djur, säger THL:s specialforskare Erika Lindh i ett pressmeddelande.

Fågelinfluensan smittar även vissa däggdjur. Till exempel rävar och uttrar har smittats. Även andra djur, såsom husdjur, kan bli sjuka efter exponering för viruset.

Viruset kan i sällsynta fall överföras till människor och orsaka allvarlig sjukdom. Därför uppmanas allmänheten att undvika att röra vid döda eller sjuka djur som man hittar i naturen.

Måste man göra det så ska man skydda sig genom att använda engångsskyddshandskar och tvätta händerna med tvål, skriver livsmedelsverket i sitt pressmeddelande.

Koll på symptom

Symtom som tyder på fågelinfluensa kan vara aptitbrist, apati, symtom i luftvägarna, diarré och symtom i centrala nervsystemet, såsom felaktig hållning eller onormala rörelser.

Ibland framskrider sjukdomen så snabbt att inga symtom upptäcks innan djuret dör.