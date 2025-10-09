Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Det blir en mindre tur per dag till Föglö samt färre turer och längre körtid på den norra linjen, vid sidan av att tvärgående dras in. Nu har de nya turlistorna för nästa år slagits fast.

Förändringarna i skärgårdstrafikens turlistor för att anpassa till en mindre budget är nu fastslagna av landskapsregeringen. I korthet kan man säga att tvärgående dras in, det blir längre körtider – med målet att spara bunker – på Föglölinjen och linjerna till norra skärgården och även en del färre turer, bland annat minskas antalet invik till Enklinge. På Föglölinjen blir det nu elva i stället för tolv turer per vardag. Som kompensation för tvärgående linjen sätts Knipan in och stärker trafiken mellan Hummelvik och Torsholma. Den så kallade mellansäsongen slopas även helt, framöver finns enbart hög- och lågsäsong, och bytet mellan dessa styrs av skolloven.

Södra linjen får inga större justeringar.

Åtgärderna sparar in totalt 1,45 miljoner euro, men effekten för landskapet blir att man sparar 1,25 miljoner euro per år. Att dra in tvärgående ger en spareffekt på 1,1 miljoner euro.

Det var de stora dragen. Landskapets logistiker, Hanna Sommarström, berättar mer om detaljerna. Vi tar det per del av skärgården.

Norra skärgården

– Den största förändringen är att vi drar in tvärgående, men vi sätter in Knipan för att kompensera. Knipan är relativt billig att köra och är ju ändå reservfärja. Det blir lite mer kostnader med att köra Knipan, i körtid och bunker, men det är en besparing totalt sett, säger Hanna Sommarström.

På norra linjen förändras även körtiden, vilket förstås påverkar hela turlistan. I dag tar man sig från Hummelvik till Torsholma på två och en halv timme. Nästa år tar samma resa åtminstone två timmar och 45 minuter, ibland upp till tre timmar, om färjan gör ett invik till Enklinge.

Det blir ändå färre invik till Enklinge än tidigare.

– Enklingeborna får i större utsträckning använda Enklinge–Kumlinge-linjen.

För den linjen görs inga större ändringar.

Fortsättningen av norra linjen, turen mellan Åva och Osnäs, får också justerad turlista och förlängd körtid. Från nyår ska alla turer ta 45 minuter, tidigare har vissa turer gått på 40 minuter. Här försvinner även vissa turer.

En annan förändring är att mellansäsongen, som brukar ha fler turer, slopas helt.

– Det är en förenkling och en sparåtgärd. Högsäsongen sammanfaller nu med skolornas lov, det är för att få det att funka med busstrafiken.

Föglölinjen

Det blir elva turer per dag i stället för tolv på vardagarna i vardera riktningen mellan Svinö och Degerby. Samtidigt förlängs körtiderna vilket gör att de flesta tider i turlistan ändras.

– Det gör det svårt att peka på vilken tur som försvunnit, men man kan säga att det är nästsista turen försvunnit.

I ett tidigare förslag, som Nya Åland rapporterade om för någon vecka sedan, var den sista turen på söndagen som man kunde åka för att hinna med Eckerö till Grisslehamn, den som avgår vid 12. Nu finns en avgång 15.35 med från Degerby med på turlistan. Under högsäsong finns dessutom ytterligare en avgång på söndagseftermiddagen.

Södra skärgården

Ändringarna för trafiken till den södra skärgården är små. Där görs inte heller någon förändring i färjornas körtider. Södra linjen behåller även tre säsonger, till skillnad från den norra.

– Tyvärr är det svårare att ändra på den linjen och nu räckte tiden inte till för att införa förändringar då det inte gick att lösa alla kommuners behov samtidigt, säger Hanna Sommarström.

Hon säger att man så gott det går försöker anpassa till kommunernas verksamhet och näringslivet och för den södra linjen blev det knepigt.

– Färjorna på södra linjen har bara en besättning och det gör det svårare att förlänga körtiden.

Kan det vara aktuellt att ändra turlistorna på den linjen senare?

– Ja, absolut, det går att göra.

Sparar 1,25 miljoner

De ekonomiska effekterna blir att landskapet sparar in 1,25 miljoner euro per år på åtgärderna. Landskapets upphandlare Sten Schauman förklarar.

– Att vi drar in tvärgående sparar man cirka 1,4 miljoner euro på per år. Men när man i stället kör Knipan på norra linjen kommer det tilläggskostnader på 350 000 euro. Då blir besparingen 1,1 miljoner.

Utöver det sparar man bunker genom att köra långsammare och dra in vissa turer. Det motsvarar cirka 400 000 euro. Den delen fördelas jämt mellan landskapet och entreprenören, Axferries.

– Det blir ju billigare för entreprenören, men de kan inte få hela summan, så vi delar den kristligt. Sedan får landskapet en del av summan som en ägare av Axferries, men det har inte med min roll som upphandlare att göra, säger Sten Schauman.

Landskapet äger 50 procent av Axferries.

Bunkerpriset fluktuerar enligt världsmarknaden. Enligt Sten Schauman har bunkerpriset nu hållits hyfsat stabilt. Hittills i år har medelpriset varit 77 cent per liter bunker, utan moms. Budgeten är gjord enligt ett pris på 80 cent per liter. Just nu finns alltså lite till godo. Även för nästa år budgeterar man med ett pris på 80 cent per liter (även om budgeten inte ännu är fastslagen).

Gäller från nyår

De nya turlistorna gäller från nyår. Infrastrukturavdelningens målsättning är att turer för nästa år ska gå att boka från den 10 november.

Har ni fått mycket respons under arbetet med de nya turlistorna?

– Det är klart det är mycket reaktioner, men vi har haft relativt konstruktivt samarbete med kommunerna. Deras arbete är att försvara sin trafik, det är helt naturligt, säger Hanna Sommarström.

Hon konstaterar samtidigt:

– Man är tvungen att göra olika typer av trade off när man måste spara. Det går inte att spara utan konsekvenser, säger hon.

I beslutet finns en skrivning om att ministern kan fatta beslut om mindre justeringar av helgturlistorna på enskild föredragning, det är en standardformulering som främst handlar om mindre justeringar mellan säsonger eller vid storhelger.