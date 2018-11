Ni kan skida på Kanarieöarna Nyheter

Varje torsdag bidrar Facebookgruppen Vädersidan med en väderuppdatering från veckan som gått.

Oktober blev en varm månad med en dygnsmedeltemperatur på 7,9 grader mot normala 7,0 grader. November har börjat mycket varm och dygnsmedeltemperaturen ligger just nu på nästan 8 grader mot normalt 2,7 grader för hela månaden.

Orsaken till att värmen strömmar upp mot oss är orkanen Zorba som under många dagar har legat med sitt centrum över norra Italien där den har ställt till med mycket oreda och många människor har omkommit.

I Venedig, som just är känt för vatten, har vattenståndet ökat så mycket att det har svämmat in i husens nedre våningar. Grannlandet Grekland har däremot klarat sig betydligt bättre och från ön Skopelos (där för övrigt filmen Mamma Mia till stor del spelades in) i Sporaderna meddelar man att man har en riktigt fin höst.

Den kommande veckan ser just nu ut att fortsätta i samma mönster och fortsatt regnfattigt. Oktober gav endast drygt hälften så mycket regn som normalt och vi får nog vara beredda på att november kommer att se liknande ut vilket utmanar vattentäkterna ytterligare där vattennivåerna redan är rekordlåga liksom grundvattennivån.

Dagens väderbild illustrerar bra höststämningen. Bilden är tagen av Inga-Lill Larsson i Orlången, Södertörn i Sverige.

För er som är intresserade av dagliga utförliga prognoser både längre och kortare samt statistik kan besöka Vädersidan på face book. Som medlem får man även kommentera. Varje månad utser Vädersidan en bild som illustrerar årstiden som Åland Post sponsorerar med personliga frimärken av bilden. Oktoberfrimärke blev Kim Söderbäcks norrskensbild som publicerades här den 11 oktober.

Tom Wiklund, administratör på Vädersidan