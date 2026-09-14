Foto: Jonas EdsvikJuha Beurling-Pomoell tog över ordförandeposten i början av året och bland de första besluten den nya styrelsen gjorde var att ansluta föreningen till arbetsgivarorganisationen Hali rf. Styrelseordförande: ”Någonstans måste man dra gränsen” Nyheter 09:52 måndag, 14 september, 2026 DELA Facebook Mer läsning Verksamhetsledaren vill att föreningen finns kvar: ”Jag önskar att demokrati ska få råda” Regnbågsfyrens dåvarande t.f. ordförande om lönebesluten: ”En rimlig lön för uppdraget” Landskapets avtalschef om föreningars verksamhetsledare: ”Vi har inget med lönesättningen att göra”