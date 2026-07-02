Lindrigt straff för stockat avlopp – svämmade över i lägenhet

Halverad ersättning och inget fängelse: det är vad både åklagare och försvar yrkade på för en kvinna åtalad för grov skadegörelse. Orsaken är att kvinnan bedömdes som otillräknelig i en sinnesundersökning.

Nya Åland skrev om fallet i april förra året och berättade att kvinnan åtalats för grov skadegörelse, efter att ha låtit sitt stockade avlopp svämma över utan att underrätta sin hyresvärd.

LÄS OCKSÅ Lägenhetsinnehavare åtalas för skadegörelse

Landskapsåklagare Fredrik Huldén yrkade förra året på fyra månaders fängelse och drygt 60 000 euro i ersättning för skadorna på lägenheten och grannlägenheten.

Målets avgörande ges den 10 juli klockan 15.00. (lf)