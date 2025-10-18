Linda inredde sitt drömhem i Tranvik

Ditt namn

– Jag fick en bild i huvudet för hur fint det skulle bli.Det säger inredaren Linda Eriksson om sitt hus i Sund Tranvik, som hon köpte för fyra år sedan och som hon har restaurerat i gammal stil. – Men jag har också blivit modigare att blanda: allt måste inte vara 1800-tal, säger hon.

Köket i Linda Erikssons kök är just ett kök: ingen öppen planlösning, men en kökssoffa, ett äldre kärlskåp för vackert porslin, trasmattor och en sprakande brasa i vedspisen. Allt i gammal stil, rustikt och trivsamt. Moderniteterna – kylen, frysen, mikron, diskmaskinen – är dolda bakom träluckor.

De senaste fyra åren har hon ägnat åt att restaurera huset på ett sätt som framhäver dess karaktär. Utvändigt ser det ut ungefär som i prospektet – vitmålat med gröna detaljer – men på insidan har det hänt desto mer. Lysrör och plastmattor har ersatts av mer stilenliga armaturer, och brädgolv. Vedspisen är ny, men i gammal stil. Tapeterna är handtryckta, specialbeställda papperstapeter, ”en detalj jag ville satsa på”.

– Jag fick en bild i huvudet för hur fint det skulle bli, jag har ganska lätt att se förbi det sönderrenoverade, säger hon.

– Jag har inrett med ärvda saker, och saker som jag hittar på Ålands köp & sälj. Gungstolen är från släkten i Lemland och bordsduken är från farmor, som hade Vävboden i Mariehamn.

Utbildad inredare

Linda Eriksson är utbildad inredare och har lett kurser på Medis i hur man inreder i gammal stil. Enligt henne går känslan att skapa också i nyare hus, till exempel genom att tillverka nya golvlister i gammal stil, och vara noga med detaljer som strömbrytare. Måla med linoljefärg, och hålla utkik efter antika möbler och gammalt porslin.

– Men jag har också blivit modigare att blanda: allt måste inte vara 1800-tal, säger hon och visar på köksbänken och överskåpen som är från 1970-talet, och som fanns i huset när hon köpte det.

– Det handlar ju också om att ta tillvara. Jag är emot konsumtionshets och jobbar inte med trender, jag vill själv inte leva så. Jag vill hellre ha en inredning som är hållbar, i miljövänliga material, säger hon.

En stor del av restaureringsjobbet har hon gjort själv, som tapetsering och målning.

– Mamma har hjälpt mig mycket. Men jag har förstås också anlitat yrkesfolk, för badrummet och sådant, säger Linda Eriksson.

Fönstren är också desamma som vid köpet.

– Jag hade helst haft de gamla fönstren med munblåst glas kvar, men den förre ägaren gjorde ett bra jobb när han bytte ut dem mot nya, med fönsterbågar i trä och med samma utseende, säger Linda Eriksson.

Hönshus ska bli bastu

Som utbildad inredare följer hon ett annat spår nu än i början av sin karriär.

– Då jobbade jag med homestyling, kontor och nyare hus. Att vilja arbeta i gammal stil har kommit till mig senare i livet, säger Linda Eriksson, som i dag jobbar deltid som projektledare på Ålands gymnasium vid sidan om sina egna projekt och sitt eget företag Fiskeskärs Selma.

Trädgården har hennes mamma, Heidemarie Eriksson, hjälpt till med.

– Den var i bra skick när jag köpte. Vi har bara planterat några äppeltäd, och anlagt ett grönsaksland. Och så har jag köpt ett hönshus i stock som jag ska bygga om till en gårdsbastu, säger Linda Eriksson.

Hon trivs bra i Tranvik och bygrannarna: ”jag har blivit en sådan lantis, och åker in till stan så sällan som möjligt”.

Far hon någonstans så blir det oftare i andra väderstrecket, till ön norr om Simskäla.

– Där har jag mitt andra hem, ett fisketorp. Jag köpte ön av Anni Blomqvists bror, säger Linda Eriksson, som har lett turer med Stormskärs Maja-tema ut till sin ö. Hon och hennes mamma syr och stickar kläder inspirerade av filmen om Stormskärs Maja, plagg som kunder kan beställa. Linda Eriksson visar på sin vita blus med dragsko runt halsen och ärmarna, sydd av tättvävda, gamla lakan och ett hellångt nattlinne.

– De är av så hög kvalitet. Jag har gått kurser i sömnad av Lena Andersson, och har fortsatt sedan dess. Mamma stickar koftor, och jag syr blusar och kjolar, säger hon.

Hon har också lärt sig att väva mattor.

– En av mattorna i huset har jag vävt själv, men jag har också beställt av marthorna.

Linda Eriksson hittar inspiration och kunskap på Jan Karlsgården, där hon ibland jobbar som värdinna.

– Jag bollar ofta idéer med min chef Alma Karlsson, intendent på Kastelholm. Jag hittar också inspiration på Instagram, men framför allt lär jag mig av äldre personer, som behärskar de traditionella hantverken, som sömnad och snickeri. Det är kunskap som måste bevaras, säger hon.

I huset i Tranvik stressar hon av.

– Jag mår så mycket bättre här än i stan. Folk brukar reagera på att det är så tyst här, men de tycker det är mysigt. Brasorna tillför mycket – det är rätt enkla grejer, egentligen.