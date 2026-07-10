Byggnadsbrand i Eckerö släcktes av grannar – ”räddade troligtvis hela huset”

Vid 15.09 inkom larm om byggnadsbrand i Eckerö. Ett stort antal räddningsfordon har setts köra ut mot kommunen.

Det var några grannar som uppmärksammade att utedelen av en luftvärmepump stod i lågor mot en husvägg ute i Eckerö Böle.

– Grannarna agerade väldigt handlingskraftigt, hämtade en brandsläckare och släckte det här, så de räddade troligtvis hela huset, säger räddningsledare i beredskap, Karl Nordlund.

Branden är nu släckt, brandkåren har rivit ner lite och kontrollerat att ingen brandspridning har tagit sig vidare i fasaden.

Artikeln uppdaterades 15.48.