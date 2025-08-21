Jordgetingar tvingade Marcus Brandt bryta One water race Nyheter

I juni i år skrev Nya Åland om Ålandsbekanta Marcus Brandt när han och hans lag tränade i Ålands sjösäkerhetscentrums vågmaskin inför ultraloppet One water race – en tävling som också har kallats världens tuffaste race.

På onsdagen tvingades hans lag, Team 10, bestående av Marcus Brandt, Isabella Brandt, Rickard Berglund samt lagledare Rasmus Söderholm – bryta racet efter 124 kilometer och 26 timmar. Orsaken att man tvingades bryta var jordgetingar. Marcus Brandt var den som blev stungen av jordgetingarna, varvid han fick en allergisk reaktion och behövde lyftas med ambulanshelikopter till Södersjukhuset i Stockholm.

Marcus Brandt mår nu bra efter att ha fått vård. Fem lag av tio startande hade brutit tävlingen på onsdagen då ungefär halva sträckan återstod.

