”Jag vill tvätta mitt samvete med ett par ord om Axyards”

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



John Holmberg (Lib) är inte entusiastisk över planerna på Axyards, det nya varvet landskapet och Finferries ingått ett intentionsavtal om.

Han vill hellre se konkurrensutsättningar och prioriteringar i vad landskapet ska göra – inte nya ansvarsområden.

John Holmberg tycker också att Brändö eller Kumlinge eller Kökar skulle vara en naturligare plats än Möckelö.

Men:

– Jag ser ödmjukt fram emot affärsplanen och jag förstår planerna, men jag vill säga min åsikt om det hela.

Inte heller Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) gillar planerna:

– No Axyards in my backyard.

Alltså, inget Axyards på min bakgård. Ledamoten Holmber-Jansson bor själv i grannskapet till landskapets verkstad där varvet är tänkt att byggas. (eh)