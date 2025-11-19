”Jag vill tvätta mitt samvete med ett par ord om Axyards”

10:49 onsdag, 19 november, 2025
    John Holmberg (Lib) är inte entusiastisk över planerna på Axyards, det nya varvet landskapet och Finferries ingått ett intentionsavtal om.

    Han vill hellre se konkurrensutsättningar och prioriteringar i vad landskapet ska göra – inte nya ansvarsområden.

    John Holmberg tycker också att Brändö eller Kumlinge eller Kökar skulle vara en naturligare plats än Möckelö.

    Men:

    – Jag ser ödmjukt fram emot affärsplanen och jag förstår planerna, men jag vill säga min åsikt om det hela.

    Inte heller Annette Holmberg-Jansson (MSÅ) gillar planerna:

    – No Axyards in my backyard.

    Alltså, inget Axyards på min bakgård. Ledamoten Holmber-Jansson bor själv i grannskapet till landskapets verkstad där varvet är tänkt att byggas. (eh)

    TEXT:

    Emma Harald

    emma.harald@nyan.ax
