Inget besked om vindkraftsplanerna i ändringsbudget

Åland får 13,8 miljoner mer i skatteavräkning och avräkning – vilket tas med i den andra ändringsbudgeten för i år. Det som däremot inte fanns med i budgetförslaget är något beslut om planerna för havsbaserad vindkraft.

– Vi har vissa förankringsåtgärder vi ska vidta. Men det finns enighet i landskapsregeringen och majoritetsblocket om att lämna ett förslag i höst, säger finansminister Mats Perämaa (Lib).

Landskapsregeringen har godkänt förslaget till en andra ändringsbudget för det här året. Det mest anmärkningsvärda i förslaget är det som inte ingår. Här finns inget samtycke för att auktionera ut vatten för havsbaserad vindkraft.

– Avsikten var att lämna ett förslag till samtycke om vindkraften, men vi har vissa förankringsåtgärder som vi ska vidta ännu, säger Mats Perämaa, som menar att en begäran ska lämnas i höst.

Landskapsregeringen ska lämna budgetförslaget för nästa år i slutet av oktober och han säger att det ”mycket väl kan hända” att samtycket finns med då.

Mer pengar

Staten har fastställt sina inkomster för 2025 och summan på sista raden var högre än man tidigare räknat med. Det betyder att Åland, som ska få 0,47 procent i avräkning av summan, får lite mer pengar från Finland. Det handlar om 4,7 miljoner euro.

– Vackert så, det är ett tecken på att verksamheten gått lite bättre på finska sidan än man tidigare bedömt och det får vi vara nöjda med, säger Mats Perämaa.

Åland får också ett tillägg på förskottet på skatteavräkningen för det här året. Det handlar om 9 miljoner euro.

– Det har vi räknat med sedan förut, vi aviserade om det här redan i samband med vårbudgeten. Det är ett ytterligare ett tecken på att de åländska hjulen snurrar på ganska bra.

Det extra tillägget på förskottet är dock mindre än man trodde i våras.

Skatteavräkningen är de skatter, största delen är förvärvs- och kapitalinkomstskatter samt samfundsskatter, som ålänningarna betalar och som Åland får tillbaka från Finland.

Men för skatteavräkningen, alltså summan på 9 miljoner, handlar det fortfarande enbart om en prognos för det här året. När skatteåret är färdigt kan summan ännu regleras.

Totalt får Åland nu 13,8 miljoner euro mer från Finland. De ökar överskottet för det här året från tidigare beräknade 51,4 till 67 miljoner euro. Största delen av överskottet, 40 miljoner, beror på det extra lyftet av Paf-medel som gick till Kraftnät Åland för att sänka elöverföringskostnaderna.

Mer ränteinkomster

I budgetförslaget finns även en extra inkomst från ränta på landskapets ”överflödiga” likviditet. Det handlar om ökade intäkter om 350 000 euro.

– Vi har haft något bättre likviditet än väntat och då har vi placerat pengarna under tiden, säger Mats Perämaa.

En delorsak till att summan är så pass stor är att man lyfte de 40 miljoner från Paf som skulle gå till Kraftnät Åland i god tid och hade pengarna på kontot fram tills att man kunde betala ut dem till Kraftnät Åland. Under den tiden placerades pengarna och genererade ränteinkomster. På samma vis gör man med likviditet som överstiger det som akut behövs för förvaltningen av landskapet.

– Vi försöker vara noggranna med vår likviditet och placera på ett varsamt sätt, men så att det ger ränta.

I budgetförslaget ingår även en begäran om ett samtycke för en fiberoptikkabel som ska dras över Åland, se artikeln här intill.