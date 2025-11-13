Inga avgiftshöjningar i skärgårdstrafiken

Ditt namn

Din e-post

Ämne

Ditt meddelande (valfritt)



Det blir inga höjningar i avgifterna för skärgårdstrafiken nästa år. Det beskedet ger infrastrukturminister Camilla Gunell (S) till Rainer Juslin (egen lagtingsgrupp) under lagtingets frågestund på onsdagen.

De justeringar som görs gäller att anpassa rabatten för att boka på nätet till krav från konsumentombudsmannen.

Ministern berättar att 158 turistkort sålts det här året och att kunderna varit nöjda, vilket hon tycker är ett bra resultat. Hon lovar också titta på om de brukare som har grönt årskort ska få åka från ändhamn till ändhamn utan extra kostnad under lågsäsong. (eh)