Hummersökörfält periodvis avstängt

Från och med måndagen den 1 september till och med hösten 2026 kan etapper av Hummersövägen ha ett körfält avstängt. Detta meddelar landskapsregeringen i ett utskick. Det gäller från korsningen med Kyrkvägen till korsningen med Bråttövägen. Det kommer röra sig om cirka 200 meter långa etapper där ett körfält stängs av. Rekommenderar hastighet ligger på 30 kilometer i timmen.

”Då skyltning kan variera från dag till dag uppmanar Ålands landskapsregering trafikanter att vara extra uppmärksamma på den nämnda sträckan och följa skyltning och anvisningar på platsen samt att visa hänsyn till medtrafikanter och vägarbetare.”

Orsaken till trafikstörningarna är om- och nybyggnad av Hummersövägen på sträckan samt utbyte av rörbro i Björsboda sund. Entreprenör för arbetet är Ålands Schakt AB. (hh)