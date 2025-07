Hälften av stadens p-böter är ogiltiga Nyheter

En Nyangranskning visar att nära hälften av alla parkeringsböter utfärdade av Mariehamns stad under perioden september 2024 till mars 2025 är ogiltiga och bör betalas tillbaka. Stadens förvaltning har flera gånger lämnat oriktiga upplysningar till Nyans reportrar om detta, men medger det efter att handlingarna begärts ut.

Natten mellan den 4 och 5 mars i år fick en åländsk bil en felparkeringsbot på Marieparks parkeringsplats på Möckelöbrinken. På boten angavs dels varför bilen bötfällts – parkering nattetid är förbjuden på den aktuella platsen – dels enligt vilket lagrum boten utfärdats.

På boten stod det: ”Lagrum: Landskapsförordning (2005:35) om vägmärken”.

Problemet var bara att denna förordning inte längre gällde. Landskapsförordning 2005:35 ersattes den 1 september 2024 av en ny förordning med nummer 2024:47. Bilägaren överklagade av denna anledning boten till polismyndigheten – och fick rätt.

”Återbetalning skall ske”

I ett beslut en dryg vecka senare, den 13 mars, skriver kommissarie Nina Rasmus: ”I betalningsanmaningen har hänvisats till upphävd lagstiftning och det har inte varit frågan om ett skrivfel. Betalningsanmaningen återkallas och återbetalning ska ske.”

Frågan uppstår: har det angivits fel lagstöd på alla andra p-böter också? Stadens utfärdade p-böter har antingen stöd av den åländska vägtrafiklagen eller i den ovan nämnda, nyligen ändrade, landskapsförordningen. Ungefär hälften av alla parkeringsförseelser bötfälls enligt förordningen. Om alla dessa böter blivit felmärkta, innebär detta att ungefär hälften av alla Mariehamns p-böter skulle kunna vara ogiltiga.

Bara en bot fel?

När Nyans reportrar kontaktar stadens förvaltning i mitten av mars får de entydigt svaret: nej. En enda p-bot har varit felutskriven: den som redan överklagats och återbetalats. En upprepad förfrågan i juni får samma, detaljerade svar: en enda parkeringsplats i Mariehamn har haft fel lag angiven i parkeringsbiträdets maskin – Möckelöbrinken. Alla de andra påstås ha haft rätt lag angiven: 2024:47.

P-böter är att betrakta som offentliga handlingar. Under perioden 1 september 2024 till 28 februari 2025 utfärdades 101 böter: 58 med stöd i vägtrafiklagen, 43 med stöd i förordningen om vägmärken. När Nyan begär att få ut samtliga böter visar det sig att alla böter utfärdade med stöd av förordningen, tvärtemot vad staden uppgett, varit felmärkta och därför är ogiltiga.

”Måste kollas upp”

När ansvarig tjänsteman tillfrågas om hur detta kan komma sig reagerar hen med oförståelse.

– Vad säger du? Står det fel förordning? Det där måste kollas upp. Hur många handlar det om?

Allihopa som hänvisar till landskapsförordningen om vägmärken. Det är åtminstone 43 stycken, men det kan vara fler om det stått fel även på böter utfärdade efter början av mars.

– Vad i hela friden?

Kan det ha uppstått något fel med parkeringsbiträdets apparat?

– Ja. Det kan ju hända. Det kan hoppa fel. Men det är ju jättekonstigt att det skulle ha skett överallt. Men något har ju hänt helt klart. Vi får kontakta ParkRight, alltså företaget som gör appen, och kontrollera detta. Det kan ju ha blivit fel med någon uppdatering eller något.

1 505 euro

Eftersom Mariehamns stads parkeringsbiträde varit sjukskriven under stora delar av den aktuella perioden har alltså bara 101 böter utfärdats, varav minst 43 är ogiltiga. Det innebär ett relativt blygsamt belopp att betala tillbaka på 1 505 euro.

Under de senaste fem åren som det finns statistik för har staden i snitt utfärdat 1 630 p-böter per år. Om alla böter baserade på landskapsförordningen om vägmärken hade varit fel under ett helt år hade summan uppgått till runt 24 000 euro.

Landskapsförordning 2005:35 om vägmärken ersattes den 1 september 2024 av en ny förordning med nummer 2024:47