IFK-spelare coronatestade Nyheter

Efter att IFK Mariehamns herrlag kom hem från onsdagens bortamatch i Seinäjoki coronatestades två av IFK-spelarna.

– Resultaten kom idag och båda testerna var negativa, skrev klubben på sin facebooksida under fredagen.

Detta kommer efter att Nya Åland i samband med matchen rapporterade om att en IFK-spelare verkat ha befunnit sig i Sverige under midsommarhelgen utan att sedan vara i karantän. Då sade IFK:s klubbdirektör Peter Mattsson att klubben under pandemin rekommenderat att spelarna inte ska resa till Sverige. Spelaren i fråga sade i ett textmeddelande att han inte befunnit sig i Stockholm, utan att det handlade om en gammal bild.

– På dagens genomgång med spelartruppen informerade klubbdirektör Peter Mattson ånyo om de regler som gäller vid resor utomlands, inga fritidsresor utomlands är tillåtna, skriver klubben.