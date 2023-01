Nu presenteras landskapets fjärde tilläggsbudget för 2022

Under tisdagseftermiddagen presenterar landskapsregeringen sitt förslag till en fjärde tilläggsbudget för förra året, den som ibland brukar gå under smeknamnet städarbudgeten. Finansminister Roger Höglund (C) håller en presskonferens om förslaget klockan 15.30.

Tidigare har ministern sagt att tilläggsbudgeten väntas bli positiv, med tanke på att det extra anslaget om 17,5 miljoner som landskapet får för de extra kostnader landskapet hade för pandemin för år 2020 nu betalats ut av staten och tas in i budgeten. Det väntas också ingå anslag för kostnader som stigit kraftigt under året, exempelvis skärgårdstrafikens bränslekostnader. (eh)