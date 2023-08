Hur tycker du att Löfström borde rösta? Nyheter

Förtroendet är allt i politiken. I augusti månads Åland Gallup handlar det mycket om förtroende – förtroende för Finlands regering där omstridda vice statsminister och finansminister Riikka Purra (Sannf) är en del och förtroendet för de åländska ministrarna. Dessutom frågas det om trafiken till Kapellskär och vilket parti du skulle rösta på om det var val i dag.

Statsminister Petteri Orpo (Saml) hade knappt hunnit andas ut efter regeringsförhandlingarna i juni förrän rasismskandalerna började avlösa varandra och kom att prägla hela den politiska diskussionen i Finland under sommaren. Störst uppmärksamhet har de grovt rasistiska skriverierna av Sannfinländarnas ordförande Riikka Purra, vice statsminister och finansminister, fått. Men även den nya näringsministern Wille Rydman (Sannf) har varit i hetluften efter att Helsingin Sanomat avslöjade att han kallat sig själv nazist i privata meddelanden.

Regeringen Orpo har lovat ett meddelande om åtgärder mot rasism. I går onsdag samlades regeringen för att diskutera den beredning, där en mängd experter fått uttala sig, som hittills gjorts.

Svenska folkpartiet (SFP) diskuterade sin medverkan i regeringen under sommaren och krävde fortsatta diskussioner med statsministern Petteri Orpo och sade att frågan inte är slutbehandlad. Innehållet i det kommande meddelandet kommer högst sannolikt att spela en stor roll för SFP:s beslut.

Det väntas lämnas till riksdagen i september och då väntas även riksdagen rösta om förtroendet för regeringen.

Nu ställer Nya Åland frågan om hur du tycker att Ålands riksdagsledamot Mats Löfström – utgående från det som är känt i dag – ska göra i omröstningen. Mats Löfström är, som en del av svenska riksdagsgruppen, en del av regeringsunderlaget. Tycker du att Mats Löfström ska rösta för förtroende för regeringen – där Sannfinländarna är en del – eller mot regeringen, vilket sannolikt leder till att regeringen faller?

Betyg på ministrarna

Mandatperioden för regeringen Thörnroos går mot sitt slut och ministrarna får snart städa av sina skrivbord. Hur tycker du att de lyckats i sina värv? Nu kan du betygsätta ministrarna i Åland Gallup.

Frågan lyder: ”Hur högt förtroende har du för minister X?” Svarsalternativen är: högt, ganska högt, neutral, litet, inget alls och kan inte ta ställning. Ministrarna du får betygsätta är: lantrådet Veronica Thörnroos (C), vice lantrådet Harry Jansson (C), finansminster Roger Höglund (C), social- och hälsovårdsminister Annette Holmberg-Jansson (MSÅ), näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ), utbildnings- och kulturminister Annika Hambrudd (C), infrastruktur- och miljöminister Christian Wikström (Ob).

Precis som vanligt får alla deltagare ta ställning till vilket parti de skulle rösta på om det var val i dag. Läs om resultatet i juni månads gallup här intill.

Trafik till Kapellskär

En sista fråga i gallupen gäller trafiken mellan Åland och Kapellskär. Vilket rederi vill du helst resa med om kortrutten Kapellskär–Mariehamn återkommer? Alternativen i gallupen är: Viking Line, Eckerölinjen, Gotlandsbolaget, Viking och Gotlandsbolaget ihop, Finnlines, Tallink Silja eller någon annan?

Precis som tidigare behöver du ett Facebook-konto för att kunna vara med i Åland Gallup, men dina svar är anonyma.

Åland Gallup är en enkätundersökning som administreras av Mats Adamczak. Gallupen är öppen till söndag kväll.

Så här deltar du i Åland Gallup Man hittar gallupen via QR-koden här intill, via den klickbara länken här, via hemsidan nyan.ax eller genom Åland Gallups Facebooksida. På grund av Facebooks säkerhetsuppdateringar, med mål att skydda användare och undvika missbruk av konton, behöver du som deltar i gallupen via smarttelefon eller läsplatta logga in på ditt Facebook-konto på nytt för att skicka in dina svar. Klicka på den blå symbolen ”Log in with Facebook” som finns högst upp gallupsidan och uppge där dina inloggningsuppgifter. Det går också bra att använda webbläsaren i telefonen/plattan (precis som du gör när du använder en dator) och logga in på facebook.com. Där söker du sedan upp Åland Gallup och fyller i dina svar.