Hon vinner Östersjöpriset som delas ut för första gången på tre år

Den svenska riksdagsledamoten Emma Nohrén får i år Östersjöfondens Lasse Wiklöf-pris för sitt arbete att förbättra havsmiljön och för att bygga politisk enighet över partigränserna. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande.

Just Lasse Wiklöf-priset har inte delats ut de senaste åren på grund av att fonden inte har hittat någon man tycker har förtjänat priset. Lasse Wiklöf-priset ska gå till en parlamentariker i något Östersjöländerna eller en EU-parlamentariker som på ett betydande sätt engagerat sig för Östersjöns miljö.

Men nu är det alltså dags igen.

-Östersjön behöver fler politiker som är beredda att långsiktigt driva havsfrågorna, också när andra frågor konkurrerar om uppmärksamheten. Därför känns det extra roligt att i år kunna uppmärksamma Emma Nohrén som visat tydligt politiskt ledarskap för havet, säger Sara Arons, vd för Östersjöfonden, i pressmeddelandet.

Så här lyder motiveringen:

”Emma Nohrén (Sverige) tilldelas priset för sitt ambitiösa politiska arbete för välmående hav och för Östersjön. Med sin bakgrund som marinbiolog förenar hon vetenskaplig förankring med politiskt handlingsarbete och har gjort havsfrågorna begripliga och angelägna för fler. Genom ett inkluderande och pedagogiskt ledarskap har hon byggt bred politisk uppslutning, över partigränserna i komplexa frågor, inte minst i arbetet med den svenska havsstrategin och förslaget om en havsmiljölag. Hennes insatser sträcker sig från nationell politik till internationella sammanhang, där hon konsekvent lyft Östersjöns utmaningar. Med generositet, saklighet och uthållighet har Emma Nohrén bidragit till att flytta fram positionerna för ett starkare skydd av våra hav.”