Här ska Åland fira midsommar

Varför just ”Små grodorna”? Sången är från början en gammal fransk militär marschsång, den handlade då om lök och kallades ”Löksången”. Under 1800-talets Napoleonkrig gjorde engelsmännen om sången som ett hån mot fransmännen då de är kända för att äta just grodor. Midsommartraditionen har kommit till Åland från Sverige men exakt hur ”Små grodorna” kom till Sverige från början är oklart. Första nedteckningen av sången på svenska hittades i Näs slott utanför Göteborg på 1920-talet. När barn började leka kring midsommarstången ungefär samtidigt, tror man att sången då blev en del av danstraditionen.